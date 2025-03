Francisco Pacheco festejó su cumpleaños más feliz haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol

Pese a que su vida está en Buenos Aires, cada regreso a Tucumán significa un reencuentro con sus raíces. “Nunca tuve la idea de quedarme en Buenos Aires, pero la vida me llevó por ese camino. Mi familia creció allá, mis hijos son porteños y tienen su vida en la Ciudad. Sin embargo, cada vez que vuelvo me siento feliz, como si nunca me hubiera ido”, admitió.