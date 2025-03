La poda de árboles como actividad preventiva

El tema de la tala de árboles como actividad preventiva siempre tiene distintos aristas. Lo fundamental es que se haga con fines como el descripto, y bajo condiciones previas que muestren estudios de especialistas y métodos. Esto sin olvidar que no debe ser una actividad que se haga con el único fin de deshacerse de peligros comunitarios, sino que contemple luego una reforestación con ejemplares jóvenes, que brinden en poco tiempo no sólo la alternativa de la sombra (tan necesaria en períodos de calor), sino también una mano a la crisis climática que atravesamos, y de la cual Tucumán no está exenta.