La moratoria previsional para los trabajadores activos

A su vez en la determinación del haber impactará directamente la condición de aportante regular o irregular con derecho, ya que el haber a percibir será del 70% o del 50% de la prestación de referencia (promedio de ultimas 60 remuneraciones sujetas a aportes), respectivamente. No así en la Jubilación por minusvalía, en la cual, una vez otorgado el beneficio por haberse cumplido todos los requisitos, no habrá nueva evaluación médica y el titular tendrá derecho a la jubilación ordinaria de por vida y el haber no tiene relación con un porcentaje directo del sueldo promedio, sino del mismo y de cantidad de años aportados al sistema.