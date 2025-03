El desgarrador relato de un ex rehén israelí

En la entrevista contó que, mientras Hamas lo hacía desfilar por un el escenario antes de su liberación, sólo deseaba reunirse con su esposa británica Lianne y sus hijas adolescentes Noiya y Yahel. No supo hasta poco después que las tres habían sido asesinadas el mismo 7 de octubre de 2023, día del ataque de Hamas, que dejó 1.200 muertos, entre israelíes y extranjeros y más de 200 secuestrados. Yossi Sharabi, su hermano también secuestrado, sigue en Gaza, presuntamente muerto. “Contrariamente a lo que podría pensarse, no estoy enfadado”, dijo al canal 12. “Tengo suerte de haber tenido a Lianne durante 30 años y a nuestras dos increíbles hijas durante años, tengo suerte de que no me mataran”.