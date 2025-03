Cartas de lectores: resolución 187/25

El 16/01 se publicó en el Boletín Oficial. Trata sobre los lineamientos a seguir para evaluar a personas que serán beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral. El 27/02 la Agencia Nacional de Discapacidad emitió un comunicado, informando que se modificará el anexo. En él, se enumeraban los estadios y características de las personas para acceder a dichas pensiones. La modificación del anexo se produce luego de protestas de organizaciones y personalidades de diferentes ámbitos. Dichas protestas fueron motivadas por la escala utilizada. A saber: 1- idiota; 2- imbécil; 3- débil mental profundo, etcétera. El comunicado aclara el “compromiso con un sistema de evaluación justo... basado en criterios médicos...”. Ahora bien: ¿en qué criterios médicos se basaron para emitir una Resolución de tanta importancia? ¿Quiénes fueron los encargados de redactarla? Porque la lectura de esa escala da a entender que esos términos obsoletos, que además implican un sentido y significado que la sociedad trata de superar, fueron redactados por personas que no están actualizadas en este campo. La Agencia informó que los responsables fueron separados de sus cargos. El que firmó esa resolución, no. Varios interrogantes: ¿se resuelven los problemas despidiendo a las personas? ¿Están ocupados los cargos con gente idónea? ¿No se supone que hay “una batalla cultural” desde el Gobierno nacional y que esta implica la lucha contra las prácticas de la administración anterior que, se supone, evidenciaba algunas de estas características? Es decir, falta de idoneidad, cargos ocupados por familia, amigos, que frecuentemente producían errores groseros en diferentes ámbitos oficiales, etc. Insisto: la única batalla cultural es la que lidera la educación. Y con ejemplos como este, estamos muy lejos de ganarla como sociedad.