Aspirantes a la Policía: polémica por el fallecimiento de la joven Priscila Galván

Por su parte, Gustavo Vizcarra insistió en que "la preparación física no es ni la mitad de lo que hicimos nosotros cuando ingresamos a la fuerza -dijo-. Por supuesto, todo el mundo va a buscar criticar, pero hay que tener en cuenta que ellos no vienen para estar en una oficina y la exigencia física es la mínima para una persona que estará sometida a un estrés importante y a un posible contacto con la persona que sale a delinquir. En algunos casos hubo descuidos personales donde los chicos no toman conciencia que deben tener una preparación física. A todos se les hicieron exámenes médicos cinco meses antes y se les avisa que van a tener un examen físico. Por esa razón, muchos de ellos, durante ese tiempo, van a un gimnasio para prepararse mejor. En Tucumán, todo el mundo trabaja bajo el sol, son situaciones que escapan de la mano. Esto es algo puntual", aseveró.