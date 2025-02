“Tuve el plus del aliento de la gente”, dijo “Gonza” Zeitune

Con la victoria ante el número 319° del ranking ATP, Zeitune vuelve a figurar en el listado principal del tour de tenis. “Tuve un plus por la gente que me alentó”, afirmó el jugador. El retiro de Da Silva se debió a un golpe de calor. La jornada fue de altas temperaturas, principalmente durante la siesta, momento en el que se disputaba el partido. Da Silva fue asistido, sin mayores consecuencias. “Es hermoso jugar en casa. Se siente toda la adrenalina. Tengo nervios, pero me encanta”, afirmó el ganador.