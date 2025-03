Los pronósticos de Saunders

En una entrevista con @chatgptricks, una cuenta dedicada a compartir información sobre inteligencia artificial, Saunders afirmó que “en los 3 próximos años puede haber un Titanic con la IA, nos manipulará y no nos daremos cuenta”. El especialista explicó que comparaba a esta tecnología con el famoso barco naufragado debido al exceso de confianza que percibía en la sociedad: según Saunders, la creencia de que la embarcación era indestructible hizo que no se tomaran las medidas de seguridad necesarias para evitar la tragedia. Saunders comentó que en el futuro la IA influirá decisivamente en las decisiones humanas, de una forma “más crítica que sutil, pero que aún así no nos daremos cuenta”, asegurando que OpenAI es consciente de ello, pero no hace nada por evitarlo, y que por el contrario, prioriza sus intereses comerciales antes que la integridad de sus usuarios.