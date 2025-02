Cartas de lectores: Milei y criptomonedas

Respondiendo a las cartas “Milei y criptomonedas”, de Marcela Rodríguez (21/02) y de María Eugenia Ezquer (19 y 24/02), sobre todo lo que dijeron, ningún político ha hecho nada por Argentina. Traigo una de las frases más grandes que dijo Albert Camus en su libro “El derecho a no mentir”, que recomiendo que ambas lectoras lean sobre la política luego de la posguerra que destruyó a Europa. La honestidad frente a las ideologías sostuvo este grande de la literatura; la lucha por los valores y la libertad frente a la justicia. El kirchnerismo ha dañado al país moralmente; el mileísmo solo es una falacia absurda de la gente que busca algo en qué creer; pero no hay diferencia entre ambas ideologías porque Milei es igual a CFK, se complementan, como también fue Mauricio Macri. He dejado de creer hace años en los políticos argentinos, así como Camus expresó que el comunismo y el nazismo llevaron a Europa y al hombre a su destrucción total. El cambio de Argentina está en cada uno de nosotros , no en la política; cada argentino/a hará un pais mejor para el futuro de nuestros descendientes. La Justicia tiene que actuar y si encuentra culpable al Sr. Milei de actos ilícitos que lo juzgue como fueron juzgados Menem, De la Rúa, Fernández de Kirchner , Macri y Alberto Fernández, y que alguna vez la Justicia Argentina sea eficiente, honesta y respetada, porque eso es el pilar del ser humano.