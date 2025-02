A los 88 años falleció Roberta Flack, la voz detrás de “Killing Me Softly”

Flack, quien alcanzó la fama en la década de 1970, se destacó por su voz suave y emotiva, que la llevó a ser una de las intérpretes más importantes de la época. A pesar de ser relativamente desconocida antes de los 30 años, su carrera despegó de manera fulminante después de que el director Clint Eastwood utilizara su icónica balada “The First Time Ever I Saw Your Face” como tema musical en su película Play Misty for Me (1971). La canción, con el delicado soprano de Flack sobre un fondo de cuerdas suaves y piano, encabezó las listas de éxitos en 1972 y le valió un Grammy como "Disco del Año".