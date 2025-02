"No hay que buscar excusas, debemos ser autocríticos", la dura frase de Pusineri en conferencia

Está claro que el entrenador no terminó conforme con el planteo de sus futbolistas. “La solidez defensiva de ellos nos complicó, no pudimos entrar ni romper con esa defensa. Tenemos que aprender de lo que pasó para que en los partidos venideros seamos mejores y encontremos solidez para poder atacar”, agregó el DT, que en reiterados pasajes de sus declaraciones remarcó su sorpresa por el resultado y rendimiento. “No pasó nada de lo que queríamos, hoy nos costó, no hay que buscar excusas, tenemos que seguir trabajando ensamblando la idea. Hay que ser responsables y autocríticos”, finalizó el entrenador que licenció al plantel hasta mañana.