El asteroide 2024 YR4 apunta a Latinoamérica: ¿cuál es la zona en riesgo?

Las zonas en riesgo por el asteroide 2024 YR4

Según expertos consultados por los periódicos The New York Times y The Independent, la trayectoria de este asteroide podría cruzar ocho de las ciudades más pobladas del mundo, incluyendo Bogotá, la capital de Colombia. Otras ciudades mencionadas en el estudio son Abiyán, Lagos, Jartum, Bombay, Calcuta y Dacca, sumando una población de más de 110 millones de personas en estas áreas urbanas.