Mar Galcerán: “No somos tan distintos, todos queremos ser útiles y felices”

—Se va tomando conciencia, pero falta mucho por hacer. Hemos dado un paso muy grande. Pero la sociedad debe acercarse a nosotros. Deben vernos como personas con capacidades. En ocasiones sufrimos no por el síndrome de Down, sino porque se nos discrimina, no se cuenta con nosotros. Sufrimos más por otras cosas, no por el síndrome de Down.