Cartas de lectores I: la vuelta al mundo

Me imagino los lentes de Federico y la ropa de Jorge, productores periodísticos, saliendo de los archivos de LA GACETA, llenos de polvillo y pelusas del tiempo transcurrido, seleccionando esas viejas fotografías que nos llenan de nostalgias y bellos recuerdos, reminiscencia de un pasado que nos devuelve el sueño de niños que fuimos y que nuestros padres dibujaban con sus relato que nos dejaban perplejos. En especial cuando nos contaban que en el parque 9 de Julio habían andado en el trencito y en botes en el lago San Miguel; que habían visto cantar a Alberto Castillo en el parque de grandes espectáculos; que iban a bailar en el Parque Bar; pero lo que más nos impresionaba era cuando nos contaban que subieron a la vuelta al mundo, que en esas épocas tenía forma de óvalo. Me quedó la incógnita y ahora, gracias a LA GACETA que en el espectacular espacio fotográfico de recuerdos publicó su foto, ya no me quedaron dudas y se me hace ver a mi padre con saco, corbata y sombrero, girando en el óvalo por las alturas. Por suerte tenemos una Señora Intendenta que no les teme a las críticas, al costo político ni a nada; ella hace y prueba de ello es todo lo realizado en un año y pico de gestión y sin tantas promesas. Está recuperando para la ciudadanía y los visitantes nuestras plazas y espacios públicos, en especial nuestro parque 9 de Julio, orgullo tucumano, obra maestra del eximio Charles Thays. El Lago hoy cuenta con una cosechadora de algas para su limpieza y se le están realizando mejoras de todo tipo para devolverle su atractivo. Como a este diario lo lee todo el mundo , voy a usar su popularidad y por su intermedio voy a pedirle a nuestra intendenta que por el sistema de concesión y en una zona cercana al lago o en los predios entre terminal nueva e Hipódromo , haga construir una gigantesca Vuelta al Mundo como en las grandes capitales del mundo, bien iluminada y con la obligación de que una gran luminaria diga ¡Bienvenidos a Tucumán, Cuna de la Independencia! Soñar no cuesta nada, querer es poder...