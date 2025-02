Cartas de lectores: obras

Veo con mucho asombro tanta inauguración de obras, que hasta ya las vimos de otra forma en los diferentes pueblos tucumanos. Lo que sea, inauguración o reinauguración, llaman la atención los despliegues de los funcionarios que concurren y en años de muchas crisis, ¡Qué gama automotriz exhibida! Parecen de Estados Unidos tantas súper camionetas negras -en su mayoría- y otros colores también. Pero lo llamativo es que no condice con lo que militan y pregonan. Gobiernan para pobres, por los pobres y con votos de los pobres. Extraña paradoja, hasta burlona podría ser. En otro orden, en Río Seco, no se ven obras. Solo fotos y videos en su página de la limpieza, que es una obligación y sin embargo hay lugares que no, acaso sea personal, quizás. Pero en sí, en el pueblo no hay obras. Sacaron juegos infantiles de los niños de la plaza principal y los llevaron a otro lado. O sea los niños, sin su espacio. Si de asesoramiento se trata, seguramente están haciéndolo mal. El pueblo necesita progresar. Limpiaron y abrieron calles que estaban cerradas por la ineptitud y negligencia anteriores, pero la población requiere obras de pavimento, de la creación de espacios saludables y verdes, en si el Pueblo debe crecer y estar cada día mejor. Tal vez la IA aporte ideas si no las hay. Día a día el progreso amerita su atención.