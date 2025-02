Cartas de lectores: Vulnerables descartados

Me dirijo al gobernador y al vicegobernador para pedirles la factibilidad de analizar la rebaja de precios para consumidores y de boletas de servicios públicos, juntamente con los organismos que corresponda, debido a que el consumo y los impuestos son parecidos, sumándose los aumentos intolerables que nos hicieron pasar a ser jubilados vulnerables descartables. El 27/11/20 pedí al Gobierno si podía eximirnos de impuestos a los jubilados por los altos costos de los precios de distintos rubros; el silencio me dijo no. Las experiencias de sobrevivir la vida me enseñaron que cuando el hambre y las necesidades acosan debemos recurrir a buscar una solución, siempre pacíficamente. La mayoría de los jubilados recibimos ocho boletos al mes para el transporte urbano, lo cual agradecemos; pero viajar seco como garrapata en un oso de peluche y las desigualdades nos dicen que la torta debe repartirse igual a todos, activando a la vez trabajos dignos para nuestros hijos y brindando buena salud y educación. Esperamos una pronta solución.