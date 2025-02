Cómo continúa el escándalo por el “Criptogate”

“En estas dos entidades, Kelsier posee casi U$S 300 millones en fondos, principalmente en forma de moneda $Libra en la entidad ‘Libra’. La entidad ‘Libra’ también contiene 100 millones de $USDC + $SOL extraídos de fondos de liquidez. La mayor participación en la entidad Kelsier Ventures es $BRYAN, una moneda de la cual Kelsier también posee el 70% del suministro combinado”, especificó Arkham. De acuerdo a esta información, Kelsier Ventures posee U$S 300 millones en fondos generados con la criptomoneda $Libra. De esa suma, U$S 100 millones estarían almacenados en otras dos monedas digitales, $SOL y $USDC, mientras que los U$S 200 millones restantes continuarían en $Libra.