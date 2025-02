El abogado del tucumano involucrado en el caso Morena Rial dijo que su defendido recibió amenazas

Sobre la acusación en su contra, Avellaneda aseguró que Fernández no estuvo en el lugar del hecho que se investiga el 18 de enero. “Hay entre seis y ocho testigos que confirman que él no estuvo en el lugar”, afirmó. Respecto al episodio del 22 de enero, Avellaneda detalló que Fernández fue requisado por la Policía de Buenos Aires y que, al no encontrar impedimentos en su contra, fue liberado en ese momento.