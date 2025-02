Criptoescándalo: derivaciones del "Caso $Libra"

Dijo que en la jornada de hoy “los mercados cayeron un poco, no ha tenido gran impacto, no recibí un mensaje del exterior, ni uno” y remarcó que “esto nada cambia la política económica, que es lo más importante”. “Es una declaración que hizo el presidente desde su cuenta personal, no hay cuentas públicas involucradas”, afirmó. Destacó que “Argentina está en un cambio de ciclo, en el medio hay volatilidad de corto plazo producto de las noticias; no importa eso, lo importante es que no va a cambiar la tendencia; nosotros vamos a seguir con la disciplina fiscal.”