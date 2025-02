El acusado de matar al médico Ángel Salas irá a juicio

Alta velocidad

Las pruebas recolectadas por la fiscalía indican que Núñez habría estado conduciendo a una velocidad superior a la permitida y que su accionar posterior entorpeció la investigación. Un testigo clave, Lucas Rubén Roldán, quien viajaba como acompañante en el Corsa, declaró que el conductor iba acelerando desde que salieron de una reunión y que incluso estuvo a punto de chocar con una moto antes del impacto fatal. “Le dije que fuera más despacio, pero no me hizo caso. Después del choque, cuando le insistí para que frenará, me respondió que él se encargaría, y me dejó bajar unas cuadras después”, declaró Roldán ante la fiscalía. Además, denunció que fue presionado por allegados a Núñez para que negara que habían consumido alcohol aquella noche. La Fiscalía también obtuvo registros de cámaras de seguridad que muestran al vehículo de Núñez circulando a alta velocidad en otras intersecciones previas al lugar del siniestro.