“Hace siete días que estamos sin una gota de agua en este sector”, denuncian vecinos de El Corte

Polémica en Yerba Buena: debate entre Macchiarola y Caponio por la falta de agua

“Es importante dejar en claro a la ciudadanía que el responsable del agua potable y de las cloacas es la SAT, no los municipios”, dijo el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola. Explicó que, a pesar de los esfuerzos de su gestión por asistir a los vecinos afectados por los cortes de agua con camiones cisterna, el municipio no tiene competencia sobre la provisión del servicio. Destacó que la situación podría mejorar con la realización de ciertas obras provinciales, como la mejora del Acueducto de Vipos, una infraestructura que, según Macchiarola, tiene más de 15 años sin mantenimiento. “Lo que falta es una decisión política para invertir en algo tan esencial como el agua potable”, afirmó. La SAT emitió un comunicado en el que señala que el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, reside en un barrio privado irregular y no abona la factura de agua y cloacas. Según el titular de la SAT, Marcelo Caponio, la urbanización denominada “Casa de Campo” no ha finalizado los trámites correspondientes ante la SAT y el Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), situación que se replica en otros 31 emprendimientos privados del municipio. El documento de la SAT resalta que Yerba Buena cuenta con 40.000 hogares, pero solo 14.800 pagan regularmente la factura de agua. Caponio denuncia que la municipalidad autoriza desarrollos inmobiliarios sin las factibilidades necesarias, lo que perjudica el sistema de distribución y saneamiento. “Muchos de estos barrios se conectaron a la red de la SAT sin ser clientes, mientras que otros perforaron pozos de agua sin completar los trámites correspondientes”, dijo Caponio.