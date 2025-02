Shakira recibió el alta tras ser internada en Perú y vuelve al escenario esta noche

Shakira fue internada de urgencia en Lima

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", comunicó la cantante tras anunciar la cancelación de su show. "Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano", añadió.