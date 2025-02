Dalma Maradona reveló por qué nunca se reunieron los cinco hermanos mientras Diego vivía

La relación de los cinco hermanos Maradona

Dalma también se refirió a las acusaciones que señalaban a su madre como responsable de que los cinco hermanos Maradona nunca se reunieran. “Me da mucha risa cuando dicen ‘ustedes no quisieron cumplirle el deseo...’. ¡No era su deseo! Si no lo hubiera hecho, lo hubiera planteado. Por eso yo me saco”, afirmó con firmeza. Según la actriz, Diego nunca les expresó el deseo de una reunión familiar. “Él rezaba para que no se diera. Porque él le decía a cada uno una cosa distinta, por eso no le cerraba el discurso. Cuando dicen que nosotras somos las malas... Te juro que no. Me podría haber dicho mil veces para que eso suceda y nunca pasó", añadió Dalma.