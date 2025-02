El escándalo de la criptomoneda $LIBRA y el gobierno libertario llegó al New York Times

La polémica que se desató luego de que el presidente Javier Milei promoviera la criptomoneda $LIBRA a través de sus redes sociales, lo que provocó un aumento vertiginoso en su precio hasta su posterior colapso, generó una gran repercusión en los medios internacionales. Con un artículo titulado “El líder argentino, en el punto de mira tras el desplome de la criptomoneda que promovió”, el periódico "The New York Times" no pasó por alto el acontecimiento.