Para enmarcar en un cuadro: Los hinchas de Atlético Tucumán se rindieron a los pies de sus ídolos

Entre los fanáticos se encontraba un visitante particular. Fabián De Ciccio, sueco y apasionado por el fútbol, no hablaba español, pero no le hizo falta. “El clima que se vive aquí es incomparable. En Suecia sigo y juego al fútbol, pero en Argentina supera todas mis expectativas”, remató, maravillado por la intensidad de la hinchada.