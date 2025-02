El campo espera las lluvias para tener alivio

Explicó que el NOA tiene un calendario de siembra diferente del de la zona núcleo, destacó las precipitaciones ocurridas hace 15 días y apuntó que el factor que más afecta por estos días es la ola térmica llegando a marcar hasta 50° C en algunas zonas de cultivos. “Las legumbres, lo que es la siembra de porotos, son los cultivos que están más comprometidos. Necesitamos pasar esta ola de calor, que llueva algo y en 10 días podremos hacer un balance de cómo avanza la situación”, puntualizó. Sobre el avance de la siembra en Tucumán, Ramos precisó que algunos productores tuvieron que modificar sus objetivos: “Muchos lotes iban a ir a la soja, pero cambiaron sobre la marcha y el productor los llevó a la siembra del poroto. Sin embargo, con éste no se pudo avanzar con la totalidad de la siembra porque es muy sensible a las altas temperaturas. Por otro lado, en cuanto al maíz, se sembró menos”.