María Eugenia Farías: la científica que hizo historia en la Puna y ahora busca una hazaña en el agua

Entre otras experiencias, Farías cuenta que nadó en un evento llamado la Vuelta al Peñón de Ifach, en Alicante, España. "Hago deporte todos los días. El grado de entrenamiento que estoy teniendo estos dos últimos meses es más intenso que nunca. Por ejemplo nado 28 kilómetros por semana, y me entreno dos horas todos los días y algunos hago doble turno. Los sábados nado entre cuatro y cinco horas en El Cadillal”, describe. “No me cuesta porque estoy enamorada de todo lo que hago. Estoy enamorada de la ciencia, de mi trabajo, del deporte. Eso me motiva y hace que la disciplina no sea difícil. Estoy apasionada por lo que hago”, agrega.