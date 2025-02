Leandro Díaz se sumó al plantel de Atlético Tucumán en Rosario

Pusineri, por su parte, está sin equipo desde fines de 2023. Tras salvar del descenso a Tigre, al que dirigió sólo en 12 partidos (tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas), dejó su cargo, y desde entonces no volvió a dirigir. El ex Independiente siguió de cerca al “Decano” en el último tiempo, y no vería con malos ojos volver al club donde dirigió 57 partidos (19 triunfos, 22 empates y 16 derrotas).