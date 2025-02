Desde el lunes, disponible en Tucumán: qué es y cómo acceder a la Tarjeta Subem

Diferencias con la tarjeta SUBE

La SUBEM es visualmente idéntica a la tarjeta SUBE, pero funciona con un atributo local administrado por la Municipalidad. “El plástico es el mismo, pero la información se impacta de manera distinta. Con la SUBEM, los estudiantes tienen dos viajes diarios, que no son acumulativos. Es decir, si un día no usan el beneficio, los pasajes no se suman para otro día”, detalló la funcionaria.