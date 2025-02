Un ex tenista argentino fue suspendido por 15 años por arreglo de partidos

Otros cinco tenistas, todos franceses, fueron sancionados por los mismos motivos. Jerome Inzerill (ex 354°) recibió un castigo de casi seis años, mientras que David Guez (ex 116°) y Romain Bauvy (ex 882°) fueron sancionados por cuatro años. Además, Yannick Jankovits y François-Arthur Vibert fueron suspendidos por dos años, luego de que sus casos se remitieran a un oficial de audiencia anticorrupción independiente.