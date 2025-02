Revisión masiva de pensiones: el Gobierno pone la mira en beneficios por invalidez

Por otro lado Adorni aclaró que, tal como publicó Infobae, continúan las auditorías de pensiones no contributivas por invalidez laboral en CABA algunos municipios de la provincia de Buenos Aires y Chaco. Las primeras auditorías realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires ya revelaron que el 57% de los beneficiarios no cumplía con los requisitos. En Mar del Plata, el 21% no pudo ser localizado, mientras que solo el 20% de los asistentes a la revisión cumplía con la normativa vigente.