El arco “santo” está bien cuidado en los últimos años porque tiene un arquitecto experimentado

El trabajo del entrenador no se limita solamente al entrenamiento. El lugar bajo los tres palos tiene sus particularidades. “El arquero sabe que tiene que estar al 100% porque un error te puede tirar abajo. Siempre les digo a los chicos que, si te convierten, hay que levantarse rápido porque, si no, te siguen cayendo cachetazos”, reflexiona. También resalta la importancia de lo emocional. “Siempre estamos motivándolos. Después de cada partido, hacemos un análisis de video para ver qué hicieron bien y qué no. Les pasamos un resumen con sus acciones, y en la semana trabajamos en corregir lo que falló. Es un puesto que requiere personalidad, y la motivación diaria es clave para mantenerlos enfocados”, añade.