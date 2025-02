Una mirada al universo: El próximo telescopio espacial

El proyecto cumplirá 11 años al momento de su lanzamiento. Su vida útil se programó para 5 años y se podrá extender a 10. El desarrollo de los telescopios espaciales son proyectos complejos y de alto costo. En este caso los instrumentos que finalmente llevará son diferentes a los que se habían proyectado al comienzo, porque la tecnología y la ciencia tuvieron avances notables en los últimos años. Durante ese tiempo también se están desarrollando otros telescopios espaciales. No se puede esperar a terminar uno para pensar en el siguiente. No es sencillo conseguir los fondos necesarios. Hay que poder explicar la necesidad de iniciar un proyecto nuevo cuando hay otros que aún no se han terminado.