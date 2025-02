Mauro Szeta rompió en llanto durante el anuncio de su salida de Telefe: "Es dificil despedirse"

El periodista explicó los motivos de su salida

“Son años maravillosos los que pasé, hasta hoy a último momento quería venir a laburar, porque amo venir. Y bueno, a veces la vida te pone laboralmente con otro proyecto. Me pareció que era momento para iniciar otro proyecto, pero tengo los mejores recuerdos de acá. Siento que crecí como persona, como laburante ni hablar”, sumó. Además, recordó cuando se casó con su actual pareja: “Es difícil despedirse porque en Telefe me casé. Yo que no creía en el casamiento, me terminé casando con mi esposa Clarisa. Es un lugar maravilloso, lleno de gente con amor, con profesionalismo. Los productores que son maravillosos, gente copada. Laburantes, profesionales, talentosos, cariñosos”.