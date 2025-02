Minería en Tucumán

También he leído en LA GACETA que en Tucumán se reunió lo más granado de las finanzas y el poder, y en ese congreso la disertadora, ex alta funcionaria de finanzas, puso énfasis en que Chile, con respecto a la Argentina, tiene más empleados al servicio de las concesionarias mineras; pero lo que no me quedó claro es si ese congreso de la flor y nata de los financistas está o no a favor de la derogación de la ley 7.879, sancionada y promulgada para proteger el medio ambiente en Tucumán.