Un asteroide del tamaño de una cancha de fútbol preocupa a los astrónomos: ¿podría impactar con la tierra?

Ante la incertidumbre, las alarmas aún no se encenderán

El Dr. Simeon Barber, científico espacial de la Universidad Abierta, expresó al medio Sky News que, ante la incerteza, no se encenderán las alarmas: "No deberíamos estar demasiado preocupados, al menos no todavía. Esto se debe a que nuestros sistemas de detección temprana a menudo sobreestiman la probabilidad de un impacto con la Tierra”.