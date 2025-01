Pese a la orden judicial, habrían continuado vendiendo terrenos en las últimas semanas en El Mollar

“Como la oferta era demasiado buena, decidí ir a conocer los terrenos. La mujer me dio la ubicación y cuando llegué, descubrí que había policías que me contaron que había pasado. La vendedora no me atendió nunca más”, dijo el hombre. Al parecer, según fuentes judiciales, habría otras personas que podrían haber caído en el engaño cuando había una orden judicial que prohibía la venta de los terrenos ubicados en la reserva.