Sesiones extraordinarias: Francos se reunió con los bloques dialoguistas y fijó fechas para el debate

El proyecto que más les interesa al oficialismo en Diputados es la reforma electoral y política, y depende no sólo del PRO y la UCR, sino también del peronismo. Que, si bien no dejó su postura blanco sobre negro, dejó traslucir que sujeta su adhesión a que se caiga un proyecto clave para el PRO, con el que también está de acuerdo la UCR: Ficha Limpia. El kirchnerismo cree que esa iniciativa es una afrenta y un intento de proscripción contra Cristina Fernánde de Kirchner. Y no lo apoyarán a pesar de las modificaciones que se le introdujeron en las últimas semanas para hacerlo más digerible para los opositores duros.