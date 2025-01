Cuántos millones le exigió la "China" Suárez a Wanda Nara por filtrar chats

Enojada, la "China" mencionó a Latorre en su demanda contra Wanda. "Cada vez que me quieren callar les sale mal. Me quieren callar porque digo la verdad. Nunca miento, la gente me cree", escribió la panelista de LAM en su cuenta de Instagram. Más tarde explicó que Suárez la había nombrado en la demanda, pero que no le reclamaba un pago directamente.