Colapinto logró la mejor victoria desde que es famoso

No fue por correr, claramente porque la temporada de Fórmula 1 todavía no comenzó. Tampoco por estar envuelto en algún tema de relaciones amorosas. Esta vez fue por un motivo que dejó en claro la influencia de Franco Colapinto en las redes sociales. Por una publicación que hizo el piloto en su red social X (ex Twitter) ayudó a un jovencito que padece leucemia.