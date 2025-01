Insólito engaño en San Juan: simuló con su voz el sonido del motor para vender un freezer que no funcionaba

La víctima acordó un encuentro en el que pagó $230.000 por el freezer y nunca pudo recuperarlos. “Nos dijo que no lo prendiéramos ahí nomas, pero cuando lo enchufamos no funcionó. Le dijimos lo que había pasado y se comprometió a arreglarlo, por lo que pasó a buscarlo y se lo llevó. Después no respondió más y nos bloqueó”, relató el denunciante.