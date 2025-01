Kirchneristas y macristas, con dudas por el futuro de las PASO

Martínez planteó que “esto demuestra que el Ejecutivo no quiere Presupuesto porque si la hubiese querido la tendría que mandar a sesiones extraordinarias. Todavía hay algunos que piensan que Javier Milei no tiene Presupuesto porque la oposición no quiere, es lo contrario. Es el oficialismo que no quiere Presupuesto para tener total discrecionalidad a la hora de ejecutar el gasto”.