Entre el ring y el ejército: la inspiradora historia de Mauro Barbero

-Me incorporé en 2022 al Ejército. Siempre quise ser soldado argentino. Hice todas las actitudes que se me dio. Actualmente estoy prestando servicio en Tucumán porque me vine de Permuta, de Córdoba. También hice hermosos cursos como el de paracaidismo. Fue un sueño, siempre me gustó estar en el Ejército.