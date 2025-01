El municipio pide intervención de la Policía por daños a la fauna del parque

Además de este hecho, otros más se repitieron en estos últimos días. “Están robando un montón de patos, también les tiran piedras. A los patos grandes los agarran y a los más chiquitos se los llevan. Es imposible controlar: ayer robaron uno, anteayer dos”, manifestó Rojas. Insistió en que, frente a los agresores, el municipio no puede hacer más que aconsejarles que cesen las malas conductas, con concientización, pero que requieren de la ayuda de la Policía de Tucumán. “Podemos decirles que no lo hagan, pedirles que se vayan, pero no somos policías. Por eso necesitamos sí o sí la colaboración de la Provincia. Somos preventivos y queremos mejorar la calidad de vida del ciudadano en todos los sentidos, pero si no tenemos la colaboración de la Policía no podemos hacer nada”, remarcó el funcionario municipal.