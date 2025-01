¿Por qué Alpine apuesta 20 millones en Franco Colapinto para que sea piloto de reserva?

La Fórmula 1 es un negocio despiadado, donde las decisiones están dictadas por resultados y retornos de inversión. Alpine no puede permitirse el lujo de esperar a que un piloto "madure" si no rinde al nivel esperado. Para Colapinto, el desafío está claro: demostrar que su fichaje no es solo una estrategia de marketing, sino una decisión deportiva acertada. Para Alpine, el tiempo dirá si esta apuesta rinde frutos, tanto en los números como en los resultados.