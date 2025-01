Números de oro: el pozo acumulado se repartió entre dos afortunados lectores

Visiblemente emocionado, relató el momento en que descubrió que había completado los Números de Oro. “Estaba solo cuando revisé la tarjeta y vi que me faltaban pocos. Cuando finalmente la completé, no podía creer lo que estaba viendo. Hace algunos años perdí a un hijo, y siento que él nos ha dado una mano para recibir este dinero. Me ha dado una gran alegría, ahora quiero casarme con Estela y compartir con mi familia”, expresó.