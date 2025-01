Pensiones de Anses: cómo queda el pago de enero con el bono de $70.000

Cuánto cobrarán pensionados de Anses en enero 2025

Con el ajuste del 2.34%, las PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) quedarían en $212.725,61; la Pensión No Contributiva por Vejez y Pensión No Contributiva por Invalidez en $186.134,91 y la Pensión No Contributiva por Madre de 7 hijos en $265.134,91.