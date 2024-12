Cecilia Amenábar contó detalles ocultos de cómo comenzó su historia de amor con Gustavo Cerati

Cecilia Amenábar reveló cómo comenzó su intensa historia de amor con Gustavo Cerati

En diálogo en un ciclo con la radio 13c de Chile, Cecilia detalló: “Me mandan a reportear a Soda Stereo, y mi mamá me dio permiso. Me fui en metro, o me pasó a buscar mi tío, y llegó al sótano donde se daban las conferencias de prensa. Y me siento atrás con él, y me quedé ahí súper piola. Yo soy de una educación que si el hombre no te habla… y me quedé muy tímida atrás, y Gustavo me cachó al tiro. Él me miró, y no me dejó de mirar. Yo estaba muy nerviosa, y termina la conferencia de prensa, y me paro como para irme, pero él viene y me toca el brazo, y me dice: “Hola que tal, ¿vos quién sos? Yo soy Gustavo”, y me da la mano. Yo no me acuerdo mucho, soy bastante desmemoriada, pero sí me acuerdo que me temblaban las piernas, y le dije que me llamaba Cecilia”.