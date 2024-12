Mis bodas de rubí con LA GACETA Literaria

Daniel A. Dessein hizo lo propio. Me demostró una dadivosidad enorme, un respeto y una consideración poco comunes, tratándose de una escritora joven como yo. Me publicó varios cuentos (en aquellos años no era como ahora: cuentos y poemas eran requeridos por los periódicos en su sección literaria). Y más tarde, me convocó para otro tipo de colaboraciones, notas más ensayísticas, reportajes o reflexiones acerca del mundo de las Letras.