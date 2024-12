El gran elogio de “Dibu” Martínez a Scaloni: “Creó guerreros; somos pollos suyos”

"Todo el mundo te recuerda lo de Qatar, no solo la familia: ves las fotos, lo que ponen tus compañeros de la Selección... Es un momento que me va a hacer feliz toda la vida. Lo que más rápido recuerdo son los goles que recibí. Pienso qué hubiera pasado si hubiera atajado el penal de Mbappé que se me pasa por abajo de la mano, porque estuve muy cerca de atajarlo", agregó.